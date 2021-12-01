На шахте «Листвяжная» в Кузбассе стабилизировали газовую атмосферу

После аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизировали газовую атмосферу, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.

Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России. За прошлые сутки горноспасатели проводили работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы. Сейчас в подземных коридорах проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. Газовая атмосфера уже стабилизирована, но производить разведку пока не позволяет.

Также специалисты ведут бурение трех скважин, готовность составляет 80%. Дополнительно планируется пробурить еще три скважины, в настоящий момент готовятся места для бурения.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В момент задымления под землей находились 285 человек. Большую часть эвакуировали, за оставшимися послали горноспасателей, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва. Предварительной причиной ЧП называют взрыв метана. В результате произошедшего погиб 51 человек: 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницы попали 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на шахте «Листвяжная» вспыхнули новые пожары.