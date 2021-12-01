В Петербург не пропустили 26 тонн семян кунжута из Индии

В Петербург не пропустили 26 тонн семян кунжута из Индии
Товар привезли из Индии. Фото: unsplash

У товара не было всех необходимых документов.

В Санкт-Петербург не пропустили 26 тонн семян кунжут из Индии. Товар, который следовал в адрес получателя из Ленинградской области, не имел при себе все необходимые документы. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В документах, отметили в ведомстве, отсутствовали данные о проведении исследований на показатель сальмонеллы, а также еще некоторая информация. Ввозить такую продукцию запретили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор в Петербурге проверил более 4 тонн австрийского меда. В Северной столице, в Большом порту, был проведен контроль австрийского мёда сотрудниками Россельхознадзора. Известно, что лакомство прибыло из Тироля. Конченый адрес меда — Москва, оптовая торговая фирма.

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