На Петрозаводской улице Петербурга горела бытовка

Сегодня, 1 декабря, в Петроградском районе Санкт-Петербурга около 19:30 произошел пожар, который потушили за 30 минут.

В среду на улице Петрозаводская, 5 в Петербурге загорелась бытовка. Сообщение поступило в экстренные службы в 19:21.

Спасатели оперативно выдвинулись на место инцидента. Выяснилось, что горит бытовка 2х4 метра.

Благодаря усилиям МЧС пожар удалось ликвидировать быстро. В 19:51 возгорание было ликвидировано.

Сведения о пострадавших в экстренные службы не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе1 декабря произошла коммунальная авария, из-за чего на перекрестке мог образоваться каток. Отключать от горячего водоснабжения дома неподалеку не пришлось. В зоне ограничения отопления — 27 зданий, в том числе 20 жилых домов, 2 детских учреждения и школа.