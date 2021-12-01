В период с 23 по 29 ноября годовая инфляция в России подскочила до 8,38%

В период с 23 по 29 ноября годовая инфляция в России подскочила до 8,38%. Фото: pixabay

В период с 23 по 29 ноября годовая инфляция в России подскочила до 8,38%. Фото: pixabay

За неделю в период с 23 по 29 ноября годовая инфляция в России взлетела до 8,38%.

Рост инфляции в России произошел в конце ноября. До этого она составляла 8,05%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации», который подготовило Министерство экономического развития.

Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг, в частотности подорожание поездок в Турцию на 55,2%.

При этом рост цен на продовольствие замедлился на 0,24%. Непродовольственные товары показали худший результат: темпы роста цен снизились до 0,17%. Также замедлился рост цен на бензин до 0,14%.

Экспортная стоимость российской пшеницы выросла на 2,4% при снижении цен во Франции и США на 6,7%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре сообщалось о подорожании пшеницы. Так, она подорожала на экспорт. Ее новая цена выросла на 9 долларов и достигла 325 долларов за тонну в среднем.