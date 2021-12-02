В Петербурге мужчина пытался похитить шампанское за 50 тыс. рублей

Злоумышленника вовремя остановили сотрудники Росгвардии.

В Санкт-Петербурге мужчина пытался похитить бутылку элитного шампанского стоимостью почти 50 тысяч рублей. Его остановили сотрудники Росгвардии. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел в супермаркете на Владимирском проспекте. Известно, что мужчина наведывался туда дважды. В первый раз ему удалось пронести шампанское и остаться незамеченным. Во второй раз так не повезло. В итоге ущерб магазину оценен в 97 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спустя 24 года задержан подозреваемый в убийстве, краже и разбоях.