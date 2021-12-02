Дороги Петербурга сегодня вечером сковали 9-балльные пробки

Петербургские водители застряли в 9-балльных пробках вечером четверга, 2 декабря.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 19 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 8 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 4 баллов.

Самая длинная пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД перед Обухово — затор растянулся на девять километров из-за дорожных работ и ДТП. Движение практически парализовано на развязке КАД с Мурманским шоссе в сторону города. Стоят Народная и Ивановская улицы.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на Невском проспекте, площади Александра Невского, набережной Обводного канала, Садовой улице, у здания Смольного. Кроме того, водители толкаются у Финляндского вокзала, на Каменноостровском проспекте, набережной Макарова.

Движение затруднено на Пискаревском проспекте, проспекте Энгельса, у метро «Лесная» и «Черная речка».

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Приморском проспекте, у метро «Черная речка», Светлановской площади, Парашютной улице

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Московское шоссе вновь перекрыто из-за потерявшей прицеп фуры.