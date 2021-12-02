Петербуржец сжег машину матери, чтобы отомстить за продажу квартиры

Сотрудники полиции задержали трех мужчин, причастных к поджогу автомобиля во Фрунзенском районе. Один из них — сын хозяйки сгоревшей машины.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что иномарка «Пежо» сгорела в ночь на 2 декабря у дома №69 по Будапештской улице. Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит 58-летней петербурженке и сгорел в результате поджога.

Вскоре были задержаны подозреваемые. Ими оказались трое мужчин, один из которых — 38-летний сын петербурженки с криминальным прошлым.

Как считают правоохранители, мужчина поджег автомобиль матери из мести. В сентябре она продала квартиру и не в полном объеме поделилась деньгами с сыном. В отместку он решил поджечь ее иномарку, для чего нанял двух знакомых. Поджигателям он заплатил 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на юго-западе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира.