Во время спектакля в театре имени Комиссаржевской произошел пожар

Сегодня вечером в петербургском драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской случился пожар. Во время спектакля загорелось световое оборудование.

Об этом Gazeta.SPb.ru сообщили очевидцы. Возгорание началось на 48-й минуте спектакля «Обломов». Как рассказывает одна из зрительниц, в театре загорелся прожектор, расположенный в ложе у сцены.

Пожар потушили оперативно, минут за 10. Зрителей на время тушения вывели из зала. В результате произошедшего никто, к счастью, не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.