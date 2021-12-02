У певицы Хлебниковой началось заражение тканей лица

У пострадавшей во время пожара певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артистке диагностировали ожог роговицы, она остается в стабильно тяжелом состоянии. Врачи проводят лечение антибиотиками, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

По данным Telegram-канала, певица остается в медикаментозной коме из-за сильных болей.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произоше в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Певица попала в больницу 18 ноября в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Артистку поместили в реанимацию ожогового центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.