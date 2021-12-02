Пожар в Пушкинском районе удалось локализовать

В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

Пожар в Пушкинском районе локализован на территории 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 декабря в 20:11 поступило сообщение о пожаре на Саперной улице, 65.

Происходило горение в шести боксах на площади 800 кв.м. Сгорели сгораемые части в трех грузовых автомобилях марки Фрэдлайнер.

В 21:22 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. В 23:00 пожар локализован

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.