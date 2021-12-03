В России за сутки коронавирус подхватили почти 33 тысячи человек

В России за сутки коронавирус подхватили почти 33 тысячи человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 32 930 человек.

Об этом стало известно сегодня, 3 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 736 037 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 217 случаях, за все время пандемии скончались 278 857 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 36 514 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Валентина Матвиенко предупредила выезжающих на Новый год за рубеж о проблемах с возвращением.

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