Матвиенко предупредила выезжающих на Новый год за рубеж о проблемах с возвращением

Матвиенко предупредила выезжающих на Новый год за рубеж о проблемах с возвращением
Валентана Матвиенко отметила, что к поездкам по России также нужно отнестись внимательно, чтобы понимать, "куда можно ездить, а куда нельзя". Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Необходимо внимательно отнестись к поездкам в новогодние праздники из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, существует большая вероятность проблематичного возврата на родину из-за ограничений по коронавирусу.

Как сообщил ТАСС, Матвиенко назвала большим риском поездки россиян за рубеж и призвала их воздержаться от путешествий в период сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что провести новогодние праздники дома россиянам также посоветовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация с коронавирусом в разных странах развивается по-разному, и меры реагирования могут различаться.

Валентина Матвиенко коронавирусная пандемия новогодние праздники


 

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