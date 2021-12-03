В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 364 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 364 случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 3 декабря. Новые пациенты с COVID-19 зафиксированы в 15 районах 47 региона. Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зарегистрирован 91 581 случай заболевания. 71 877 человек к настоящему времени выздоровело.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 30 месте. Петербург находится на втором — 2 609 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 304 человека. Третье место у Подмосковья — 1 813 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди, которые обладают серьезным иммунодефицитом, являются носителями новых сложных мутаций ковида, что делает их самыми опасными распространителями вируса.