Иммунолог рассказал о самых опасных распространителях COVID-19

Иммунолог рассказал о самых опасных распространителях COVID-19
Инфекционист Олег Юрин в свою очередь отметил, что вакцина при глубоком иммунодефиците не поможет. Фото: pexels

Врач-иммунолог Николай Крючков назвал людей с сильным иммунодефицитом самыми опасными распространителями коронавируса для окружающих

По словам специалиста, люди, которые обладают серьезным иммунодефицитом, являются носителями новых сложных мутаций ковида, что делает их самыми опасными распространителями вируса. Крючков даже предложил частично изолировать этих людей. Он отметил, что их организм может не справиться с заражением COVID-19.

«Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», — цитирует иммунолога Ura.ru.

Инфекционист Олег Юрин в свою очередь отметил, что вакцина при глубоком иммунодефиците не поможет. По его мнению, вирус в организме человека с таким недугом будет приспосабливаться и формировать новую мутацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заверили, что «омикрон» пока не добрался до России.

иммунодефицит иммунолог распространители коронавируса суперраспространители


 

Новости партнеров
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Бизнесмены и жители Петербурга заставили Беглова одуматься
Бизнесмены и жители Петербурга заставили Беглова одуматься
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог рассказал о самых опасных распространителях COVID-19
В промзоне во Фрунзенском районе больше часа тушили склад
Задержанные ФСБ агенты украинских спецслужб признались в подготовке терактов
Тренер Алексей Мишин отреагировал на отмену финала Гран-при по фигурному ...
Терапевт пояснил, чем отличается детская вакцина «Спутник М» от обычной
В аэропорту Пулково в четверг задержали два самолета
Сертификат о перенесенном ковиде теперь действует год
В Роспотребнадзоре заверили, что «омикрон» пока не добрался до России