Иммунолог рассказал о самых опасных распространителях COVID-19

Инфекционист Олег Юрин в свою очередь отметил, что вакцина при глубоком иммунодефиците не поможет. Фото: pexels

Инфекционист Олег Юрин в свою очередь отметил, что вакцина при глубоком иммунодефиците не поможет. Фото: pexels

Врач-иммунолог Николай Крючков назвал людей с сильным иммунодефицитом самыми опасными распространителями коронавируса для окружающих

По словам специалиста, люди, которые обладают серьезным иммунодефицитом, являются носителями новых сложных мутаций ковида, что делает их самыми опасными распространителями вируса. Крючков даже предложил частично изолировать этих людей. Он отметил, что их организм может не справиться с заражением COVID-19.

«Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», — цитирует иммунолога Ura.ru.

Инфекционист Олег Юрин в свою очередь отметил, что вакцина при глубоком иммунодефиците не поможет. По его мнению, вирус в организме человека с таким недугом будет приспосабливаться и формировать новую мутацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заверили, что «омикрон» пока не добрался до России.