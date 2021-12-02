В Роспотребнадзоре заверили, что «омикрон» пока не добрался до России

Новый штамм коронавируса считается более опасным, чем предыдущие выявленные мутации.

В России пока что не зарегистрировали ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сегодня, 2 декабря, пишет «Интерфакс».

Глава группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что ведомство активно изучает все случаи заболевания, но пока нет ни одного доказательства, что «омикрон» добрался до России.

Специалист уверен, что новый штамм непременно доберется до России – по крайней мере, вероятность такого исхода высока. Главный вопрос, который мучает ученых – когда именно это случится.

Хафизов добавил, что российские ученые знают, как выявить новый штамм. Сейчас на него активно проверяют граждан, приезжающих из других стран.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Матвиенко предупредила выезжающих на Новый год за рубеж о проблемах с возвращением.