В мире коронавирусом заразились более 264,1 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 700 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро пятницы, 3 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 264 131 554, скончались от вируса 5 233 849 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 48 832 302 человека заразились, 785 907 пациентов умерли. На втором месте находится Индия: 34 606 541 инфицированный, 469 724 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 22 118 782 человека, умерли 615 179 человека.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 9 533 593 случая заражения, скончались от COVID-19 272 279 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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