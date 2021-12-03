Porsche протаранил двери офиса на улице Академика Павлова

ДТП на улице Академика Павлова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на улице Академика Павлова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Ранним утром на улице Академика Павлова произошло ДТП с участием Porsche. Иномарка влетела в двери офиса.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 3 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Бодрый Порше выехал с парковки Ривер Хауса, пересек поперек улицу и припарковался в дверь офиса (на фото его уже вернули на проезжую часть), — написал автор записи.

На кадрах видно, что двери офиса не пострадали, а вот стена около них частично обрушилась. На дороге разбросаны детали транспортного средства.

По словам очевидцев, кроме авто и здания никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «паровозик» из трех машин образовался на Тихорецком проспекте в сторону проспекта Культуры..