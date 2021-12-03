В Ленобласти выходные начнутся с облачной погоды и -13 градусов

В Ленинградской области выходные начнутся с преимущественно облачной погоды.

В ночное время в регионе пойдет снег, на востоке местами сильный, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток составит -5…-10 градусов, местами столбики термометров опустятся до -13.

На дорогах гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность и скоростной режим. Пешеходам также следует быть внимательными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зима в России ожидается «неоднородная», особенно в европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза. В Москве ожидается порядка 10-11 оттепелей за холодный период.