В комплексе «Ольгино» утром произошел пожар

В комплексе &#171;Ольгино&#187; утром произошел пожар
В комплексе "Ольгино" утром произошел пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в банном комплексе Ольгино.

В пятницу, около 10:52 загорелось одноэтажное здание на Приморском шоссе, 4 корпус 2. По этому адресу располагается банный комплекс «Ольгино».

Как стало известно Gazeta.SPB, в экстренные службы поступило сообщение о возгорание в Приморском районе, после чего спасатели оперативно выехали на место. По прибытию стало известно, что горит одноэтажное, кирпичное, размером 20х10 метров здание. Огонь распространился на 20 квадратных метров.

В 11:19 пожар был локализован. Сведения о пострадавших на настоящий момент не поступали.

К устранению огня привлечено 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в двух районах Ленобласти, — Тосненском и Лодейнопольском, — минувшей ночью горели два частных дома, которые тушили 16 спасателей.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб ольгино пожар приморский район приморское шоссе


 

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