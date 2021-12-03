Началось переоформление сертификатов перенесших COVID на год

Началось переоформление сертификатов перенесших COVID на год
QR-коды нужны для посещения различных заведений. Фото: Gazeta.SPb

Переоформление сертификатов переболевших COVID-19, ранее загруженных на «Госуслуги», пройдет в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития.

Срок действия сертификатов будет увеличен до года автоматически. Процедура может занять несколько дней.

Министерство действует исходя из рекомендаций Минздрава РФ, которое недавно подтвердило сохранение стойкого иммунитета против коронавируса у переболевших людей даже через год после болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что администрация Петербурга выделила 117 млн рублей на оборудование общественного транспорта сканерами, которые будут считывать QR-код. При этом цифровые коды разовых проездных билетов в городском транспорте не будут иметь никакого отношения к QR-кодам о вакцинации или перенесенном ковиде. Обновленной системой оплаты начнут пользоваться уже в 2022 году.

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