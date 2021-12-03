Петербург по средней площади квартир обогнали более 70 регионов

Петербург по средней площади квартир обогнали более 70 регионов
Петербург по средней площади квартир обогнали более 70 регионов. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

По средней площади квартир Санкт-Петербург уступает более чем 70 регионам.

По данным Единого ресурса застройщиков, Северная столица уступает регионам по средней площади квартир в новостройках. Об этом сообщает РБК.

В среднем жилье в петербургском строящемся доме имеет площадь 43 квадратных метра. При этом среднее значение по всей России составляет 49,9 квадратных метров. В общем рейтинге Санкт-Петербург занял 73 место.

В Ленобласти в среднем жилье имеет площадь 38,3 квадратных метров.

Лидером рейтинга по площади квартир стала Ингушетия, где размер составляет 91,6 квадратных метров. На второй строчке расположилась Чеченская Республика с 80 квадратными метрами. Замыкает тройку Дагестан, где площадь составляет 74,4 квадратных метра.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца 2023 года в Санкт-Петербурге планируют расселить оставшиеся 24 аварийных дома.

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