«Почта Росси» доставит товары из онлайн-магазинов Японии в Петербург

&#171;Почта Росси&#187; доставит товары из онлайн-магазинов Японии в Петербург
"Почта Росси" доставит товары из онлайн-магазинов Японии в Петербург. Фото: Pixabay

Петербуржцы смогут получить товары из Японии по «Почте России» за неделю.

Теперь, чтобы оформить доставку из Японии, жителям России не нужно будет предъявлять паспортные данные для таможенного декларирования. Таможенную пошлину можно будет оплатить на сайте, приложении или в почтовом отделении. Об этом сообщают РИА Новости.

На площадке представлено свыше 10 тысяч товарных категорий, в которые входят, например, автозапчасти для японских машин, товары для рыбалки, аудио- и видеотехника.

В следующем году планируется доставлять до 30 тысяч отправлений каждый месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мае сообщалось о переходе «Почты России» к холдинговой модели, в который войдут более десяти компаний. Из-за перехода на такой формат управление организацией стало бы более эффективным, дало бы возможность дочерним компаниям получать инвесторов и партнеров, а также быстрее делать новые продукты и выводить их на рынок.

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«Почта Росси» доставит товары из онлайн-магазинов Японии в Петербург
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