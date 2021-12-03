Водитель выехал на встречку и сбил пешехода в Красном Селе

Водитель выехал на встречку и сбил пешехода в Красном Селе
Место ДТП. Фото: скриншот видео "Транспортный коллапс, Красное Село"

В Красном Селе сегодня произошла автомобильная авария, в которой пострадала женщина-пешеход.

Об этом сообщается в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте». Со слов очевидцев, все случилось на перекрестке улицы Свободы и Кипенской улицы.

Водитель «Шевроле Авео» решил объехать машины, вставших на светофоре на красный свет, и выехал на встречную полосу. В этот момент дорогу по пешеходному переходу собралась переходить женщину. Столкновения избежать не удалось.

Пострадавшая после столкновения отлетела и ударилась головой об асфальт. Она долго не могла встать. Как предполагают свидетели аварии, пешеход получила серьезные травмы.

Однако водитель иномарки дожидаться бригады скорой помощи и наряда ГИБДД не стал. Он посадил пострадавшую в машину и уехал вместе с ней. По истечении двух часов на место ДТП он не вернулся.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обрушившаяся штукатурка с дома на Петроградке разбила иномарку.

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