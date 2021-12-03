В Италии антипрививочник пришел на вакцинацию с третьей рукой

Антипрививочник попытался обмануть медиков и подставил для укола искусственную руку из силикона. Фото: pexels

Антипрививочник попытался обмануть медиков и подставил для укола искусственную руку из силикона. Фото: pexels

Мужчина из итальянского города Биелла решил избежать вакцинации от коронавируса, придя на прививку с искусственной рукой.

Местные власти назвали случившийся инцидент в прививочном пункте «историей на грани смешной». Антипрививочник попытался обмануть медиков и подставил для укола искусственную руку из силикона, однако его план провалился. О попытке мошенничества сообщили в прокуратуру.

Несмотря на всю комичность ситуации, власти подчеркнули, что это был очень серьезный проступок, неприемлемый перед всеми жертвами пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

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