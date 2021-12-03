В Италии антипрививочник пришел на вакцинацию с третьей рукой

В Италии антипрививочник пришел на вакцинацию с третьей рукой
Антипрививочник попытался обмануть медиков и подставил для укола искусственную руку из силикона. Фото: pexels

Мужчина из итальянского города Биелла решил избежать вакцинации от коронавируса, придя на прививку с искусственной рукой.

Местные власти назвали случившийся инцидент в прививочном пункте «историей на грани смешной». Антипрививочник попытался обмануть медиков и подставил для укола искусственную руку из силикона, однако его план провалился. О попытке мошенничества сообщили в прокуратуру.

Несмотря на всю комичность ситуации, власти подчеркнули, что это был очень серьезный проступок, неприемлемый перед всеми жертвами пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что профессор РАН рассказал, как переубедить антипрививочников.

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