Вирусолог: омикрон-штамм может сделать коронавирус более легким заболеванием

Вирусолог: омикрон-штамм может сделать коронавирус более легким заболеванием
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после появления омикрон-штамма коронавируса течение ковида может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными.

По его словам, «омикрон» не успеет массово распространиться до Нового года.

Эксперт считает, что появление «омикрона» может означать начало завершения пандемии.

«Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикроном»», — приводит его слова радио Sputnik.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

С начала пандемии в России выявлено 9 736 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровел 8 436 631 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае обнаружили антитело, которое может стать основой для универсальной вакцины от COVID.

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