В Пулково в субботу задержан один авиарейс

В Пулково в субботу задержан один авиарейс
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не указываются.

Об этом стало известно в субботу, 4 декабря. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Риги. Об этом сообщается на официальном сайте аэровокзала.

Задерживается рейс BT 443. Самолет обслуживает авиакомпания Air Baltic. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:00, но время вылета сдвинули на 12:10. Причины задержки рейса не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран, сообщает Оперштаб.

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