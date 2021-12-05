Вирусолог назвал условие для январского локдауна в России

Нерабочие дни в январе после новогодних каникул в России могут продлить, заявил в беседе с Ura.ru член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

По его словам, такое возможно при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране, а также в том случае, если выяснится, что омикрон-штамм COVID-19 вызывает тяжелую форму заболевания.

Медик подчеркнул, что пока никаких данных о тяжести нового штамма нет, а эпидемиологическая обстановка по стране стабилизировалась. И добавил, что при таком раскладе врачи должны справляться с наплывом пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое россиян, прилетевших из ЮАР, сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Однако штамм, которым заразились туристы, пока неизвестен. Зараженные находились на карантине после возвращения в РФ, в настоящее время они находятся в обсерваторе. О состоянии госпитализированных не сообщается.