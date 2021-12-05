Почти 38 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

Почти 38 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице растет количество людей, которые привились от COVID-19. В городе работают 185 пунктов вакцинации.

В пятницу, 5 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привили 18 899 петербуржцев, всего вакцинировались 37 831 пациент, в том числе 5 282 петербуржца старше 60 лет.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, всего в Петербурге вакцинацию прошли 705 168 лиц старше 60 лет, 95 507 медицинских работников, 89 974 работника образования, 23 161 социальный работник и 47 457 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2528 случая. На первом Москва — 3356 случаев. На третьем месте Московская область — 2075.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге более 400 человек с COVID попали в больницы за сутки.

вакцинация от коронавируса коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 38 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки
Лопнувшая труба стала причиной потопа на проспекте Кузнецова
Киркоров собрал звезд на вечеринку в честь 10-летия дочери
Ночной пожар в доме на Белградской вывел жильцов на улицу в мороз
Министр иностранных дел Финляндии подхватил COVID
В Петербурге более 400 человек с COVID попали в больницы за сутки
Каршеринг завершил аренду в сугробе на Петровском проспекте
В Выборге спустили на воду рыболовецкий траулер «Карское море»