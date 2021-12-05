Почти 38 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице растет количество людей, которые привились от COVID-19. В городе работают 185 пунктов вакцинации.

В пятницу, 5 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привили 18 899 петербуржцев, всего вакцинировались 37 831 пациент, в том числе 5 282 петербуржца старше 60 лет.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, всего в Петербурге вакцинацию прошли 705 168 лиц старше 60 лет, 95 507 медицинских работников, 89 974 работника образования, 23 161 социальный работник и 47 457 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2528 случая. На первом Москва — 3356 случаев. На третьем месте Московская область — 2075.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге более 400 человек с COVID попали в больницы за сутки.