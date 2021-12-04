В Петербурге более 400 человек с COVID попали в больницы за сутки

В Петербурге более 400 человек с COVID попали в больницы за сутки
На сегодняшний день в Петербурге работает 15 городских и три федеральных стационаров, в которых лечат заболевших коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За сутки в профильные инфекционные стационары Северной столицы поступило 411 человек, у которых диагностировали коронавирус или пневмонию.

Об этом сало известно в субботу, 4 декабря. Как сообщили в городском оперштабе по борьбе с COVID-19, в общей сложности лечение сейчас проходят свыше 5,7 тыс. инфицированных.

Более 570 пациентов в настоящее время находятся в реанимации, еще 299 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день в городе работает 15 стационаров, в которых лечат заболевших коронавирусом. На базе этих медучреждений развернуто 7949 койко-мест, 44,15% из них свободны.

Напомним, по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2528 случая. На первом Москва — 3356 случаев. На третьем месте Московская область — 2075.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге власти расширят показания для госпитализации коронавирусных больных. В стационары будут чаще попадать пожилые и беременные.

аппарат ивл коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге более 400 человек с COVID попали в больницы за сутки
Каршеринг завершил аренду в сугробе на Петровском проспекте
В Выборге спустили на воду рыболовецкий траулер «Карское море»
Каршеринг протаранил ограждение на Ленинском проспекте
Вирусолог посоветовал переболевшим COVID делать прививку «Спутником Лайт»
Укравших полмиллиона долларов на Турку грабителей задержали
Пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан
Два такси заблокировали проезд по Народной улице