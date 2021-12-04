В Петербурге более 400 человек с COVID попали в больницы за сутки

За сутки в профильные инфекционные стационары Северной столицы поступило 411 человек, у которых диагностировали коронавирус или пневмонию.
Об этом сало известно в субботу, 4 декабря. Как сообщили в городском оперштабе по борьбе с COVID-19, в общей сложности лечение сейчас проходят свыше 5,7 тыс. инфицированных.
Более 570 пациентов в настоящее время находятся в реанимации, еще 299 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
На сегодняшний день в городе работает 15 стационаров, в которых лечат заболевших коронавирусом. На базе этих медучреждений развернуто 7949 койко-мест, 44,15% из них свободны.
Напомним, по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2528 случая. На первом Москва — 3356 случаев. На третьем месте Московская область — 2075.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге власти расширят показания для госпитализации коронавирусных больных. В стационары будут чаще попадать пожилые и беременные.