В Петербурге увеличат перечень оснований для госпитализации пациентов с COVID-19

Смольный решил увеличить перечень оснований для госпитализации для пожилых петербуржцев старше 65 лет и беременных. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Смольный решил увеличить перечень оснований для госпитализации для пожилых петербуржцев старше 65 лет и беременных. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге власти расширят показания для госпитализации коронавирусных больных. В стационары будут чаще попадать пожилые и беременные.

Сегодня в городском правительстве прошло совещание, на котором обсудили вопросы снижения смертности в ковидных стационарах.

Смольный решил увеличить перечень оснований для госпитализации для пожилых петербуржцев старше 65 лет, сейчас на эту категорию приходится 80% госпитализаций. Также в больницы будут чаще доставлять беременных пациенток с акушерской патологией и диагностированным COVID-19.

Кроме того, на совещании предложили активнее госпитализировать заболевших с больничной пневмонией, поскольку она становится основным осложнением, приводящим к смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в октябре почти 2,2 тысячи петербуржцев умерли от коронавируса.