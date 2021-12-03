В октябре почти 2,2 тысячи петербуржцев умерли от коронавируса

В октябре почти 2,2 тысячи петербуржцев умерли от коронавируса
По всей России в октябре этого года коронавирус стал причиной смерти 68,7 тысячи человек. Фото: pexels

В октябре 2021 года в Петербурге зарегистрировано 2 186 смертей от коронавируса. Такие данные приводит Росстат.

Число смертей от коронавируса в Северной столице в этом октябре в два раза превышает летальную статистику октября 2020 года.

При этом COVID-19 был диагностирован лишь у 2 014 петербуржцев. У 172 умерших людей медики не смогли определить вирус, но пришли к выводу, что причиной смерти стал именно COVID-19.

Ковид также был обнаружен еще у 378 скончавшихся жителей города. Среди них было 68 человек, у которых инфекция не стала главной причиной смерти, но все же привела к смертельным осложнениям.

По всей России в октябре этого года коронавирус стал причиной смерти 68,7 тысячи человек. Еще примерно у шести тысяч пациентов он стал «сопутствующей причиной смерти».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге достиг 72%.

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