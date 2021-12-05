На Смоленской улице в горящей квартире обнаружен труп

На Смоленской улице в горящей квартире обнаружен труп. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Смоленской улице в горящей квартире обнаружен труп. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Московском районе Санкт-Петербурга загорелась жилая двухкомнатная квартира на Смоленской улице, 1.

Сегодня, 5 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре около 09:39. На Смоленской улице загорелась квартира.

По прибытию на место удалось выяснить, что горящая квартира имеет площадь 60 квадратных метров. Бороться с пожаром выехали 7 единиц техники от МЧС и 29 человек личного состава.

Как сообщает 78.ru, в горящей квартире был обнаружен труп. Четыре человека госпитализированы с отравлением смесью дымов. Всего на настоящий момент эвакуировано 17 человек, из которых трое детей. К дому планируют отправить автобус для временного размещения жильцов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар утром 5 декабря. В поселке Лебяжье горела обстановка в нежилом помещении на общей площади 20 квадратных метров.