Диетолог предупредила об опасности бананов при заболеваниях ЖКТ

Диетолог предупредила об опасности бананов при заболеваниях ЖКТ
Поспевшие бананы обладают слабительным эффектом. Фото: pixabay

Врач-диетолог Татьяна Разумовская предупредила, что употребление бананов может быть опасно для людей с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения.

Об этом пишет РИА Новости. По словам специалиста, в зеленых недоспелых бананах содержится много натрия, из-за чего фрукт может сыграть роль мочегонного. А поспевшие бананы обладают слабительным эффектом, поэтому во время заболеваний кишечника в острой стадии они могут быть вредны, поскольку вызывают вздутие и метеоризм.

Разумовская отметила, что один банан дает человеку энергию на час силовой тренировки или тяжелой физической работы. Сушеный банан в пять раз калорийнее свежего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала о пользе какао для снижения уровня холестерина.

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