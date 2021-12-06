«Перекресток» откроет в Петербурге магазины нового формата

Сеть супермаркетов «Перекресток» приступила к тестированию нового формата магазинов. В Петербурге первые две точки появятся до конца года.
Как сообщает «Коммерсант», новые магазины с сокращенным ассортиментом будут открываться под брендом «Джем Перекресток». Площадь каждой точки составит до 300 квадратных метров. Они будут располагаться в шаговой доступности от офисов и жилых районов. Первый магазин уже открылся в Москве, еще два откроют до конца года в Петербурге.
В ассортименте «Джем Перекресток» будет около трех тысяч товаров, это в пять раз меньше, чем в обычном супермаркете сети. Порядка 60% ассортимента займут фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и другое.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Почта России» доставит товары из онлайн-магазинов Японии в Петербург.