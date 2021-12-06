Бывший глава администрации Калининского района ушел с поста из-за провала идеи шеринг-дворников?

Стало известно об уходе с поста главы Калининского района Ивана Громова. Официальная причина — уход по собственному желанию, но так ли это на самом деле? Странным кажется совпадение, что уход произошел после того, как запущенный проект шеринг-дворников на территории Калининского района с треском провалился.

После состоявшегося 6 декабря очередного совещания в Смольном Иван Громов подал заявление об увольнении, как уточняется, по собственному желанию. Однако в СМИ и телеграм-каналах существуют версии, что уход Громова с поста связан с провалом идеи с уборкой снега петербуржцами, которая так и не осуществилась на территории района.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в первый день проекта «шеринг-дворник» корреспондент пришел за сюжетом, а в итоге дал под диктовку пресс-секретаря администрации Калининского района Юлии Лебединовой интервью.