Бывший глава администрации Калининского района ушел с поста из-за провала идеи шеринг-дворников?

Бывший глава администрации Калининского района ушел с поста из-за провала идеи шеринг-дворников?
Бывший глава администрации Калининского района ушел с поста из-за провала идеи шеринг-дворников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно об уходе с поста главы Калининского района Ивана Громова. Официальная причина — уход по собственному желанию, но так ли это на самом деле? Странным кажется совпадение, что уход произошел после того, как запущенный проект шеринг-дворников на территории Калининского района с треском провалился.

После состоявшегося 6 декабря очередного совещания в Смольном Иван Громов подал заявление об увольнении, как уточняется, по собственному желанию. Однако в СМИ и телеграм-каналах существуют версии, что уход Громова с поста связан с провалом идеи с уборкой снега петербуржцами, которая так и не осуществилась на территории района.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в первый день проекта «шеринг-дворник» корреспондент пришел за сюжетом, а в итоге дал под диктовку пресс-секретаря администрации Калининского района Юлии Лебединовой интервью.

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