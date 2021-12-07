Стоимость программы ОМС в Петербурге вырастет почти на 10 млрд рублей

Стоимость программы ОМС в Петербурге вырастет почти на 10 млрд рублей
Стоимость программы ОМС в Петербурге вырастет почти на 10 млрд рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Программа гарантий бесплатного оказания медицинской помощи будет увеличена в стоимости почти на 10 млрд рублей по сравнению с текущим 2021 годом.

Из-за диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус, программу ОМС было решено увеличить почти на 10 млрд, что составит около 193 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Вчера, 6 декабря, власти обсудили программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и пришли к выводу выделить дополнительные деньги из городской казны, территориального фонда ОМС, а также поступления из федерального бюджета на программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Деньги из городского бюджета пойдут также на льготное лекарственное обеспечение — 2,5 млрд рублей, закупку оборудования — 3,4 млрд и капремонт медучреждений — 1,75 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре Счетная палата России по итогам анализа финансовой устойчивости системы сочла работу системы обязательного медицинского страхования не достаточно эффективной.

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