Роспотребнадзор создаст эпидемиологический атлас с детализацией до дома

Роспотребнадзор создаст эпидемиологический атлас с детализацией до дома
Новый способ отслеживать COVID-19 придумали эксперты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора. Фото: комитет по здравоохранению

В России появится эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением COVID-19. Над его созданием работают ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной Роспотребнадзора.

Атлас будет представлять собой собрание электронных карт, которые будут отражать инфекционную заболеваемость. Ведется работа по созданию подобного атласа по COVID-19.

Как сообщили «Известия», в картах будут представлены все зарегистрированные случаи заболевания, в том числе адреса заболевших пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ограничения на международные перемещения не помогут остановить продвижение омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Количество зараженных этим штаммом пока очень низкое, однако их число интенсивно растет. Хорошим вариантом защиты остается вакцинация.

коронавирусная пандемия Роспотребнадзор


 

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