Более 66 % взрослых петербуржцев прошли вакцинацию от COVID

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербург приближается к заветной планке коллективного иммунитета. На сегодняшний день цикл вакцинации от коронавируса завершили более половины горожан, рассказал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По его словам, полный цикл вакцинации прошли 66,5% горожан. Первый компонент получили от целевого значения 76,5%

Глава комитета отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что чем больше людей вакцинируются, тем выше будет показатель коллективного иммунитета в городе.

Напомним, за минувшие сутки болезнь выявили у 2 381 петербуржца. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге фиксируется учащение случаев заболевания ОРВИ у детей. При этом в городе в последнее время наблюдается снижение распространения коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних.