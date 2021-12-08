В Петербурге пенсионерка через «Яндекс.Такси» передала деньги в простыне

В Колпинском районе Санкт-Петербурга у пенсионерки обманом выманили 300 тысяч рублей, которые она передала через «Яндекс.Такси» неизвестному лицу.

Во вторник, 7 декабря, 78-летняя петербурженка обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что она лишилась денег, передав их неизвестному. Как стало известно Gazeta.SPB, неизвестным оказался мужчина, который, по его словам, получил заказ в «Яндекс.Такси» и отвез денежные средства по указанному адресу, а именно на улицу Алтайскую, 13.

Пенсионерка рассказала, что утром 7 декабря ей поступил звонок от якобы внучки, которая утверждала, что попала в ДТП и ей необходимы деньги. По указаниям злоумышленницы, женщина должна была завернуть 300 тысяч рублей в постельное белье и передать их человеку, который к ней подъедет.

Водителя «Яндекс.Такси» задержали. По его словам, переданный сверток он отдал мужчине славянской внешности, на вид 25-30 лет, волосы светлые, одет во все темное.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга 7 декабря неизвестный мужчина напал на курьера в парадной, избил и забрал у него деньги.