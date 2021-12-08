В Петербурге пополнились запасы вакцины «Спутник V» более чем на 65 тысяч комплектов доз

В Петербурге пополнились запасы вакцины "Спутник V" более чем на 65 тысяч комплектов доз. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Петербурге пополнились запасы вакцины "Спутник V" более чем на 65 тысяч комплектов доз. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак, он же «Спутник V», поступила на петербургский склад ОАО «Фармбаза» в количестве 67 800 комплектов доз.

Сегодня от коронавируса первым компонентом привито 2 160 282 человека, но это количество подсчитано без учета привившихся «Спутником Лайт». Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Полный цикл вакцинации при этом завершили 2 3482 82 человека.

Всего в Санкт-Петербурге насчитывается 3 533 117 комплектов доз «Спутника V» и еще 6 989 92 в запасе.

На сегодняшний день сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в 185 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций. Также, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из которых прививает в 53 мобильных пунктах вакцинации. Они развёрнуты в дополнение к основным пунктам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за последние сутки число вакцинированных полным курсом в Петербурге резко возросло до 19 430 человек.