Утром в Петербурге пробки достигли 7 баллов

Утром в Петербурге пробки достигли 7 баллов
Дорожная ситуация на утро 9 декабря. Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 9 декабря пробки оцениваются в 7 баллов. Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте, Садовой улице, на Обводном канале. Постоять придется на Суворовском проспекте, набережной Макарова, 16-17 линия В.О., 1 линии В.О. Затруднено движение на Троицком мосту.

На севере города затруднено движение на проспекте Энгельса, на 2-й Муринской дороге, Светлановском проспекте, проспекте Маршала Блюхера, Выборгском шоссе, Приморском проспекте, проспекте Непокоренных.

Постоять придется на Московском шоссе, а также Московскмом проспект, Витебском проспекте, Софийской улице, проспекте Славы, Пулковском шоссе, Ленинском проспекте, проспекте Стачек и Петергофском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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