В Колпинском районе спасатели утром тушили двухэтажный дом

В Колпинском районе спасатели утром тушили двухэтажный дом
В Колпинском районе спасатели утром тушили двухэтажный дом. Фото: "Яндекс.Карты"

Утром 10 декабря около 05:43 в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание отдельного дома.

Как выяснилось размер загоревшегося двухэтажного строения составлял 7х10 метров, а огонь распространился на втором этаже. Все произошло на СНТ «Ижорский массив», улице Финляндская, 11.

После поступления в экстренные службы сообщения о пожаре, спасатели оперативно выдвинулись на место в составе 3 единицы техники от МЧС и 12 человек личного состава.

Пламя успело захватить 50 квадратных метров. Пожарные потушили огонь в 06:38.

Сведения о пострадавших не поступали, причина возгорания не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Петербурга ночью произошел пожар в автомобиле, который спасателям удалось потушить за 20 минут. 10 декабря в 03:39 загорелся грузовой автомобиль. После сообщение в экстренные службы на место выехали спасатели в составе 9 человек личного состава и 2 единиц техники от МЧС.

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