На улице Тамбасова ночью горел грузовик

В Красносельском районе Санкт-Петербурга ночью произошел пожар в автомобиле, который удалось потушить за 20 минут.

На улице Тамбасова, 5 с 9 на 10 декабря в 03:39 загорелся грузовой автомобиль. После сообщение в экстренные службы на место выехали спасатели в составе 9 человек личного состава и 2 единиц техники от МЧС.

По прибытию на место происшествия удалось выяснить, что все сгораемые части грузового автомобиля «МАН» были уничтожены.

О пострадавших на месте происшествия не сообщается. В 03:59 пожар был ликвидирован.

Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга в четверг вечером, 9 декабря, произошел автомобильный пожар: горела иномарка «Мерседес». В 20:41 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. В автомобиле выгорел моторный отсек.