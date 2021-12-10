На улице Тамбасова ночью горел грузовик

В Красносельском районе Санкт-Петербурга ночью произошел пожар в автомобиле, который удалось потушить за 20 минут.
На улице Тамбасова, 5 с 9 на 10 декабря в 03:39 загорелся грузовой автомобиль. После сообщение в экстренные службы на место выехали спасатели в составе 9 человек личного состава и 2 единиц техники от МЧС.
По прибытию на место происшествия удалось выяснить, что все сгораемые части грузового автомобиля «МАН» были уничтожены.
О пострадавших на месте происшествия не сообщается. В 03:59 пожар был ликвидирован.
Все детали произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга в четверг вечером, 9 декабря, произошел автомобильный пожар: горела иномарка «Мерседес». В 20:41 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. В автомобиле выгорел моторный отсек.