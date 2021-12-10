В Петербурге за сутки ковидом заболели еще 2 267 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 267 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 477 человек. Третье место у Подмосковья — 1 712 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 371 человек. За сутки в 47-м регионе скончались 12 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили: зимой коронавирусная инфекция может в большей мере проявляться в тех же симптомах, что грипп или ОРВИ.