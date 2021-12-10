В Ленобласти коронавирус подхватил еще 371 человек

В Ленобласти коронавирус подхватил еще 371 человек
В Ленобласти коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 371 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 94 175 случаев ковида. При этом выздоровели 75 530 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2 267 случаев. На первом Москва — 3 477 случая. На третьем месте Московская область — 1 712.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала об отличиях симптомов при заболевании штаммами коронавируса «дельта» и «омикрон».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Михаил Мурашко заявил о легком течении COVID-19 заразившихся омикрон-штаммом россиян.

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