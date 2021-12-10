Канье Уэст хочет, чтобы Ким Кардашьян вернулась к нему

Канье Уэст хочет, чтобы Ким Кардашьян вернулась к нему
Канье Уэст расстался с моделью. Фото: Instagram рэп-исполнителя

Он объявил о своем желании встречаться с моделью во время совместного концерта с Дрейком.

Рэпер Уэст признался, что хочет вернуть блогершу Ким Кардашьян. О своем желании он заявил во время совместного концерта с Дрейком в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Independent.

Дрэйк попросил Ким вернуться во время исполнения песни Runaway. В какой-то момент он спел: «Мне нужно, чтобы ты бежала ко мне прямо сейчас». И добавил: «Если говорить точнее, Кимберли». Зал отреагировал на его слова криками.

Напоминаем, что супруги расстались в феврале 2021 года после семи лет брака. Кардашьян, кажется, устала от выходов мужа. Рэпер не первый раз делает попытки возобновить отношения. До этого о своем желании он сообщил в одной из церквей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Канье Уэст сообщил, что не хочет расходиться с Ким Кардашьян.

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