Пожар на Трефолева наконец полностью ликвидировали

Пожар на Трефолева наконец полностью ликвидировали
В пожаре никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Информация о пострадавших все еще не поступала.

В Кировском районе удалось ликвидировать возгорание на производственном цеху спустя почти пять часов. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Трефолева. Сообщение о возгорание поступило в половину шестого вечера. В цеху горело 600 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и 72 человек личного состава. В 18:00 ранг пожара повысили до №3, к 21 часу удалось ликвидировать открытое горение.

В 23:33 стало известно о том, что пожар полностью потушен. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пожаре на Трефолева нет пострадавших.

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