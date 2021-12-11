Пожар на Трефолева наконец полностью ликвидировали

В пожаре никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Информация о пострадавших все еще не поступала.

В Кировском районе удалось ликвидировать возгорание на производственном цеху спустя почти пять часов. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Трефолева. Сообщение о возгорание поступило в половину шестого вечера. В цеху горело 600 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и 72 человек личного состава. В 18:00 ранг пожара повысили до №3, к 21 часу удалось ликвидировать открытое горение.

В 23:33 стало известно о том, что пожар полностью потушен. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пожаре на Трефолева нет пострадавших.