В Петербурге от коронавируса вакцинировались 2,4 миллиона человек

Число вакцинированных от коронавируса петербуржцев достигло 2 миллиона 412 тысяч человек.

В городском правительстве сообщили, что эпидемическая обстановка в Северной столице остается сложной, но контролируемой. Число госпитализаций с COVID-19 сейчас стабильное.

Благодаря спаду заболеваемости в ряде федеральных стационаров свернули ковидные койки. Оказание плановой медицинской помощи восстановлено в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн.

Всего в городских инфекционных стационарах развернуто 7 949 коек, из них свободно 28,5%.

На сегодняшний день вакцинацию в Петербурге проводят в 190 прививочных пунктах. Как сообщили в Смольном, они продолжат работу и в новогодние каникулы, за исключением праздничных дней. В эти дни можно будет вакцинироваться в дежурных пунктах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 370 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в больницы за сутки.