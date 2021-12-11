Католический священник рассказал детям, что Санты не существует. Пришлось извиняться

Санты не существует, заявил священник, расстроив и детей, и их родителей. Фото: pixabay

Санты не существует, заявил священник, расстроив и детей, и их родителей. Фото: pixabay

В епархии признались, что им очень жаль и что они не хотели допускать подобного.

Сицилийский священник Антонио Стальяно во время встречи с детьми рассказал им, что никакого Санты на самом деле не существует. Он заверил малышей, что образ новогоднего персонажа придумала компания, выпускающая газировку. Родители, узнавшие о подобных разговорах, были крайне возмущены. Об этом 11 декабря сообщает газета The Guardian.

Священник также отметил, что прообразом Санты стал святой Николай. Родители полагают, что его заявления разрушают семейные традиции и праздники.

«Выражаем свое сожаление по поводу этого заявления, которое вызвало разочарование <…> Мы, конечно, не должны разрушать детское воображение, и должны черпать хорошие и положительные примеры»,

– прокомментировали произошедшее в Римско-католической епархии.

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