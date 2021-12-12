Самозанятых петербуржцев стало в 2,5 раза больше с начала года

Число петербуржцев, которые работают на себя, превысило 257 тысяч. Фото: Pixabay

Число петербуржцев, которые работают на себя, превысило 257 тысяч. Фото: Pixabay

Количество самозанятых жителей Петербурга с начала 2021 года увеличилось в два с половиной раза.

Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, передает Peterburg2.

На сегодняшний день число петербуржцев, которые работают на себя, превысило 257 тысяч. В начале года это число было в 2,5 раза меньше. При этом потенциал плательщиков налога на профессиональный доход оценивается до полумиллиона.

По оценкам экспертов, в будущем самозанятым станет каждый десятый житель Северной столицы. На это повлияет скорость оформления статуса самозанятого и комфортная система налоговой отчетности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице работает более 130 тысяч самозанятых.